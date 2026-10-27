رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: پیش بینی شده میزان تولید برنج محلی استان با افزایش دو برابری نسبت به سال گذشته، به ۴۰۰ هزار تن در سال جاری برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی روز سه‌شنبه در ستاد تنظیم بازار خوزستان که در محل استانداری برگزار شد، با اشاره به پیش بینی تولید ۴۰۰ هزار تن برنج محلی و افزایش دو برابری نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: اگر از صادرات برنج جلوگیری شود، قیمت این کالا کاهش خواهد یافت و کشاورز متضرر می‌شود.

وی افزود: نیاز به یک فرمول دقیق برای قیمت‌گذاری برنج محلی است تا به نقطه‌ای برسیم که مردم و کشاورزان دچار ضرر و زیان نشوند.

سلطانی کاظمی عنوان کرد: استان فارس و مناطق شمالی کشور خریدار برنج محلی خوزستان هستند که این تقاضا می‌تواند فشار قیمتی بر این محصول را دوچندان کند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، ضمن اشاره به چالش‌های موجود در حوزه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و مباحث صادراتی، بر ضرورت شفافیت در فرمول‌های تعیین قیمت و مدیریت ذخایر محصولات تاکید کرد.

وی عنوان کرد: تاکنون اطلاعات دقیقی مبنی بر اینکه محصولات کشاورزی بر چه اساسی قیمت‌گذاری می‌شوند، در دسترس نیست، ضروری است که معیار و فرمول تعیین قیمت کالا‌ها مشخص شود.

سلطانی کاظمی بیان داشت: در حال حاضر شاهد هستیم برخی استان‌ها، با وجود عدم تولید برخی محصولات کشاورزی، نرخ‌های پایین‌تری را نسبت به خوزستان، به‌عنوان قطب صنعت کشاورزی، دارند.

وی در ادامه افزود: خوزستان، با وجود آمار بالای تولید در بسیاری از محصولات، به دلیل عدم ذخیره کافی کالای تولیدی، بر قیمت‌گذاری تاثیرگذار است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در چند روز گذشته، در بحث صادرات محصولات پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی و افزایش قیمت این کالا‌ها با چالش‌هایی مواجه بودیم، اما شب گذشته از صادرات این اقلام جلوگیری شد تا از افزایش بی‌رویه قیمت آنها در بازار داخلی پیشگیری شود.

جواد سلطانی کاظمی همچنین از صدور مجوز‌های صادراتی در بخش‌های دیگر خبر داد و گفت: در بخش ذرت، با توجه به کشت ۶۴هزار هکتاری در استان و برای ۲ هزار و ۵۰۰ تن مرغ، مجوز صادرات از استان گرفته شده است تا به تولیدکننده کمک شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان پیش از این با اشاره به تولید سالانه بالغ بر ۱۷.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی، معادل ۱۴ درصد امنیت غذایی کشور در این استان، گفت: نگاه ملی به کشاورزی خوزستان ضروری است.