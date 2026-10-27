تیم فوتسال بانوان ابومسلم خراسان در جریان هفته دوم رقابت‌ های لیگ برتر فوتسال بانوان کشور، در دیدار خارج از خانه مقابل تیم فولاد هرمزگان شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، در جریان مسابقات هفته دوم لیگ برتر فوتسال بانوان، تیم ابومسلم خراسان در دیداری دشوار مقابل تیم فولاد هرمزگان قرار گرفت که این دیدار در نهایت با نتیجه ۴ بر ۱ به سود میزبان به پایان رسید.

در این رقابت، تیم فولاد هرمزگان با عملکرد قدرتمند خود توانست برتری خود را حفظ کند و چهار گل را به ثمر برساند.

تنها گل تیم ابومسلم خراسان در این دیدار به نام آرزو کریمی ثبت شد.

شاگردان مربی جانقربانیان در این مسابقه با وجود تلاش برای بازگشت به نتیجه، نتوانستند مانع از پیروزی تیم هرمزگانی شوند. این نتیجه، فشار را بر تیم ابومسلم خراسان در ادامه رقابت‌های هفته‌های آتی افزایش خواهد داد.