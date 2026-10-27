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با تشدیدِ فَعالیتِ سامانه بارشی، در استان کرمان هُشدارِ سطحِ نارنجی، صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،طبق بررسی آخرین نقشههای هواشناسی تا پایان هفتۀ جاری دربرخی مناطق استان بویژه نیمۀ جنوبی، جنوب غرب و ارتفاعات مرکزی در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب ناپایداریهای جوی بصورت افزایش ابر، بارش پراکنده باران گاهی رگبار و رعد و برق، وزش تندبادهای لحظهای، خیزش گردو خاک و بارش تگرگ در مناطق مستعد جنوب استان ادامه دارد.
تا پنجشنبه ناپایداریها تشدید خواهد شد و با توجه به ماهیت بارشها آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی در این نواحی دور از انتظار نیست.