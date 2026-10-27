به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،طبق بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی تا پایان هفتۀ جاری دربرخی مناطق استان بویژه نیمۀ جنوبی، جنوب غرب و ارتفاعات مرکزی در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب ناپایداری‌های جوی بصورت افزایش ابر، بارش پراکنده باران گاهی رگبار و رعد و برق، وزش تندباد‌های لحظه‌ای، خیزش گردو خاک و بارش تگرگ در مناطق مستعد جنوب استان ادامه دارد.

تا پنجشنبه ناپایداری‌ها تشدید خواهد شد و با توجه به ماهیت بارش‌ها آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی در این نواحی دور از انتظار نیست.