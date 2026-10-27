به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، با اجرای طرح جدید سهمیه‌بندی بنزین از ابتدای آبان‌ماه، شیوه عرضه سوخت به خودرو‌های شخصی تغییر کرده است.

برخی از رانندگان، کاهش ازدحام در جایگاه‌ها و دسترسی منظم‌تر به سوخت را از آثار مثبت اجرای طرح می‌دانند.

با این حال، تجربه همه رانندگان از اجرای طرح یکسان نیست. میزان مصرف خودرو‌ها و نیاز روزانه به بنزین باعث شده برخی دیگر از رانندگان درباره میزان سهمیه و تأمین سوخت تا پایان ماه نگرانی‌هایی داشته باشند.

در پاسخ به این نگرانی‌ها، مسئولان از پیش‌بینی سهمیه مازاد و دوگانه‌سوز کردن خودرو‌های پُرپیمایش و رانندگان فعال در سکو‌های اینترنتی خبر می‌دهند.

اکنون باید دید اجرای این طرح در ادامه تا چه اندازه می‌تواند ضمن مدیریت مصرف سوخت و کاهش ازدحام در جایگاه‌ها، پاسخگوی نیاز رانندگان باشد.