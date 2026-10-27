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طرح جدید سهمیه کارتهای سوخت از یکم آبان در جایگاههای سوخت استان اجرایی شد, بر اساس این طرح ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم به تمامی خودروها در استان اختصاص یافته و کاهش صفهای طولانی در جایگاهها و تسهیل دسترسی رانندگان، از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، با اجرای طرح جدید سهمیهبندی بنزین از ابتدای آبانماه، شیوه عرضه سوخت به خودروهای شخصی تغییر کرده است.
برخی از رانندگان، کاهش ازدحام در جایگاهها و دسترسی منظمتر به سوخت را از آثار مثبت اجرای طرح میدانند.
با این حال، تجربه همه رانندگان از اجرای طرح یکسان نیست. میزان مصرف خودروها و نیاز روزانه به بنزین باعث شده برخی دیگر از رانندگان درباره میزان سهمیه و تأمین سوخت تا پایان ماه نگرانیهایی داشته باشند.
در پاسخ به این نگرانیها، مسئولان از پیشبینی سهمیه مازاد و دوگانهسوز کردن خودروهای پُرپیمایش و رانندگان فعال در سکوهای اینترنتی خبر میدهند.
اکنون باید دید اجرای این طرح در ادامه تا چه اندازه میتواند ضمن مدیریت مصرف سوخت و کاهش ازدحام در جایگاهها، پاسخگوی نیاز رانندگان باشد.