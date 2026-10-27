میدان شهدای ذهاب رشت، در تداوم شب‌های حماسه و مقاومت، همچنان شاهد حضور پرشور و شعورملتی است که با اراده‌ی پولادین شان، برای وطن، پرچمداری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، این حضور آگاهانه، روایتی زنده از اتحاد و اقتدار و تعلق خاطر مرم مبعوث شده برای حفظ خانواده بزرگ ایران و پیام روشن ایستادگی تا آخرین نفس در برابر زورگویان و شیطان صفتانی است که چشم طمع به این خاک مقدس دوختند.

میدان شهدای ذهاب رشت، در تداوم شب‌های حماسه و مقاومت، همچنان شاهد حضور پرشور و شعورملتی است که با اراده‌ی پولادین شان، برای وطن، پرچمداری می‌کنند.