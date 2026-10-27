پنجمین همایش جراحی سرطان ایران با حضور جمعی از برجسته‌ترین جراحان، استادان و متخصصان رشته‌های مختلف جراحی سرطان از سراسر کشور، به میزبانی استان یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دبیر اجرایی پنجمین همایش جراحی سرطان ایران از استقبال گسترده متخصصان و جراحان برجسته کشور از این رویداد علمی خبر داد و گفت: این همایش با هدف ارتقای سطح علمی و تخصصی جراحی سرطان و فراهم‌کردن زمینه تعامل میان صاحب‌نظران این حوزه، در شهر یزد برگزار می‌شود.

دکتر سلطانی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و تخصصی استان یزد اظهار کرد: با توجه به جایگاه علمی این استان و شرایط برگزاری همایش سالانه جامعه جراحان ایران، پیش‌بینی می‌شد این رویداد با استقبال قابل‌توجهی مواجه شود که خوشبختانه حضور استادان و متخصصان از شهر‌های مختلف کشور، فراتر از انتظار بوده است.

وی با بیان اینکه در این همایش جراحان رشته‌های مختلف از جمله جراحی قفسه سینه و دستگاه گوارش حضور دارند، افزود: متخصصان حاضر در این رویداد، علاوه بر فعالیت‌های درمانی، در حوزه‌های پژوهشی و تخصصی جراحی سرطان نیز فعالیت می‌کنند و این همایش فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات علمی و درمانی میان آنان فراهم می‌کند.

دبیر اجرایی پنجمین همایش جراحی سرطان ایران، حضور اعضای هیئت‌رئیسه جامعه جراحان ایران را از ویژگی‌های مهم این دوره برشمرد و گفت: شماری از استادان برجسته و پیشکسوت جراحی کشور که سال‌ها در حوزه آموزش و درمان فعالیت داشته‌اند، دعوت این همایش را پذیرفته‌اند و حضور آنان برای برگزارکنندگان مایه افتخار است.

سلطانی همچنین از برگزاری آیین تجلیل از سه تن از مفاخر جراحی ایران در جریان این همایش خبر داد و افزود: این استادان بیش از ۳۰ سال در عرصه آموزش و درمان کشور خدمت کرده‌اند و بسیاری از جراحان حاضر در همایش، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از شاگردان آنان هستند.

وی با اشاره به حضور بیش از ۲۰ تن از چهره‌های برجسته جراحی کشور در رشته‌های مختلف، این موضوع را از ویژگی‌های متمایز همایش امسال دانست و تأکید کرد: گردهمایی این تعداد از استادان و صاحب‌نظران، فرصت ارزشمندی برای جامعه علمی و درمانی کشور و استان یزد فراهم می‌کند.

دبیر اجرایی همایش با اشاره به تفاوت این دوره با برخی نشست‌های پیشین اظهار کرد: در برنامه‌ریزی این رویداد تلاش شده است همه شاخه‌های مرتبط با جراحی سرطان و استادان برجسته هر حوزه حضور داشته باشند تا همایش در سطحی گسترده‌تر و با رویکردی ملی و بین‌المللی برگزار شود.

وی افزود: این همایش سه روز ادامه خواهد داشت و یزد برای نخستین بار میزبانی این رویداد را بر عهده گرفته است. پیش از این، شهر‌هایی همچون تهران، مشهد و اهواز میزبان دوره‌هایی از این همایش بوده‌اند.

سلطانی با تأکید بر ظرفیت‌های علمی و تخصصی یزد خاطرنشان کرد: انتخاب این شهر برای میزبانی، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های علمی استان یزد و تقویت جایگاه آن در برگزاری رویداد‌های تخصصی پزشکی کشور است.

پنجمین همایش جراحی سرطان ایران با حضور متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه، با هدف توسعه تعاملات علمی، تبادل تجربه‌های تخصصی و پاسداشت سال‌ها خدمات آموزشی و درمانی پیشکسوتان جراحی کشور در یزد برگزار می‌شود.