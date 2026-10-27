به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دبیر هیئت جودو خراسان رضوی گفت: الیاس پرهیزکار، محمدحسین یاقوتی و امیرحسین شهیدی از خراسان رضوی تیم ملی جودو را در جام آسیا همراهی می‌ کنند.

حسن دوشنگی افزود: تیم‌ های ملی جودوی بانوان و آقایان ایران در دو رده جوانان و بزرگسالان، دوشنبه چهارم آبان عازم بغداد شدند و از آنجا به اردن سفر می‌ کنند تا در رقابت‌ های جام آسیا به مصاف حریفان خود بروند.

وی افزود: در مسابقات کاپ آسیا اردن در رده بزرگسالان ۲۲ کشور با حدود ۱۶۴ جودوکار و در بخش جوانان ۱۹ کشور با حدود ۱۴۰ جودوکار حضور دارند و این رقابت‌ها از سطح بالایی برخوردار است.