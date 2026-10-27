جمعی از دانش آموزان و دانشجویان آستارایی در اجتماعی حمایتی با تأکید بر لزوم احترام به ارزش‌های اسلامی، خواستار صیانت از حقوق مذهبی مسلمانان و آزادی پایبندی به حجاب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محدودیت‌های اعمال‌شده علیه حجاب دانش‌آموزان ، دانشجویان و معلمان محجبه در جمهوری آذربایجان، واکنش‌هایی را در میان فعالان دانشجویی به دنبال داشته است.

جمعی از دانش آموزان و دانشجویان آستارایی در اجتماعی حمایتی با تأکید بر لزوم احترام به ارزش‌های اسلامی ، خواستار صیانت از حقوق مذهبی مسلمانان و آزادی پایبندی به حجاب شدند.