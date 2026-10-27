به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پی پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در تفقد و راهنمایی قشر نخبه کشور، با نگاهی به دستاورد‌های ایران عزیز در سالیان گذشته و به‌ویژه ماه‌های اخیر در مسیر پیشرفت و دشمن‌شکنی، در صفحه شخصی خود نوشت: اقتدار و شگفتی سازی جمهوری اسلامی در اثر تفوق فناورانه، دشمن را در جنگ‌های اخیر به استیصال کشانده.

وی در ادامه این پیام تاکید کرده است: توسعه «جغرافیای نخبگانی» که در پیام اخیر رهبری معظم انقلاب مطرح شد، موتور محرک پیشرفت بومی کشور است که قطعا #امید، پویایی و آینده داری را برای #ایران_قوی محقق خواهد کرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی در میادین جهانی با اشاره به نقش بی‌بدیل نخبگان و افتخارآفرینان نوجوان و جوان در عرصه‌های علمی و ورزشی، در تجلی امید و پیشرفت و نشاط در کشور، کلید «هرچه قوی‌تر شدن ایران» را مرزشکنی علمی نخبگان دانستند و تأکید کردند: جغرافیای نخبگی، منحصر در ساحت علم و فنّاوری یا ورزش و انواع مهارت‌ها نیست. هر نوع ممتاز بودنِ مثبت و مطلوب می‌تواند نخبگی را تحقّق بخشد. این روز‌ها ما شاهد جلوۀ نخبگی زبدگانی از مردمان این سرزمین هستیم که با نظر به افقی وسیع‌تر در راه اعتلای پرچم مقدّس وطن خود مجاهدت به‌عمل می‌آورند. اینان نخبگان بصیرت و جهاد هستند.