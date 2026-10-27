معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت تسریع در نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌ونقل، راه‌اندازی سامانه یکپارچه نوسازی را گامی مؤثر در شفاف‌سازی فرایند‌ها و تسهیل اسقاط و جایگزینی وسایل نقلیه دانست.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ فرشاد مقیمی رئیس ایدرو در نشست بررسی روند اسقاط وسایل نقلیه و راه‌اندازی سامانه یکپارچه نوسازی با سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تسریع اقدامات اجرایی تأکید کرد.

در این نشست، گزارشی از عملکرد مدیریت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، روند اسقاط وسایل نقلیه فرسوده و اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی سامانه یکپارچه نوسازی ارائه شد.

مقیمی با اشاره به نقش این سامانه در سامان‌دهی فرایند‌های نوسازی گفت: راه‌اندازی سامانه یکپارچه نوسازی با شفاف‌سازی فرایندها، تسهیل ارائه خدمات و ارتقای نظارت، به سامان‌دهی چرخه اسقاط و جایگزینی وسایل نقلیه کمک می‌کند.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) همچنین بر همکاری سازمان‌یافته با پلیس راهور، رفع موانع اجرایی و تأمین زیرساخت‌های لازم برای افزایش مشارکت مالکان وسایل نقلیه فرسوده در طرح‌های نوسازی تأکید کرد.

در ادامه، زمینه‌های همکاری و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مرتبط بررسی شد و حاضران بر تقویت هماهنگی‌ها برای پیشبرد برنامه‌های اسقاط و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل تأکید کردند.