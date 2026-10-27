

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیلان با تأکید بر ضرورت کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی استان گفت: ایمن‌سازی مراکز درمانی و آموزشی، پایداری زنجیره تأمین کالا‌های اساسی، برگزاری رزمایش‌های آمادگی و آموزش شهروندان، از محور‌های مهم برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل در گیلان است.

محمد حیدری ایمن‌آبادی با اشاره به اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی افزود: مراکز درمانی و مدارس به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت و ایمنی شهروندان، از اولویت ویژه‌ای برخوردارند و افزایش آمادگی این مراکز در برابر تهدیدات و شرایط اضطراری باید مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی ذخایر متناسب با نیاز، تأمین به‌موقع اقلام ضروری و ایجاد مسیر‌های جایگزین برای توزیع کالاها، از الزامات آمادگی در شرایط اضطراری است.