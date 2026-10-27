به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، زیتون محصول راهبردی این منطقه علاوه بر نقش مهم در اقتصاد و اشتغال خانوار‌ها بخشی از هویت و ظرفیت کشاورزی رودبار به شمار می‌رود.

تا کنون بیش از ۷۰ درصد زیتون از باغ‌های رودبار برداشت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه ۱۳ درصد سطح زیر کشت باغ‌های زیتون کشور به گیلان و شهرستان رودبار اختصاص دارد، گفت: استان گیلان ۹ هزار و ۸۱۰ هکتار باغ زیتون دارد که ۹ هزار و ۲۹ هکتار این باغ‌ها به زیر کشت رفته و بارور است.

صالح محمدی از فعالیت بیش از ۲۲ هزار بهره بردار باغ زیتون در گیلان خبر داد و افزود: ۱۰۰ واحد فرآوری و بسته بندی مدرن و نیمه مدرن محصول زیتون با ظرفیت ۱۲ هزار تن و ۱۰ کارخانه روغن کشی صنعتی با ظرفیت ۲۴ هزار تن در گیلان فعال هستند.