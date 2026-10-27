استانبول ترکیه در پی بارش شدید باران شاهد آب‌گرفتگی گسترده معابر، مسدود شدن برخی خیابان‌ها و اختلال در رفت‌وآمد خودرو‌ها بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ شدت بارندگی موجب شد خیابان کمربورگاز در محله آیازآغا مسدود شود و تردد خودرو‌ها در این مسیر متوقف گردد. نیرو‌های امدادی و خدمات شهری برای مدیریت وضعیت و بازگشایی مسیر‌های مسدودشده در محل حاضر شدند.

در منطقه بیکوز نیز افزایش سطح آب رودخانه ریوا به طغیان آب و ورود آن به زمین‌های اطراف منجر شد. در پی این حادثه، بخشی از اراضی کشاورزی منطقه زیر آب رفت و خسارت‌هایی به زمین‌های زراعی وارد شد.

همچنین در منطقه کائیت‌هانه، آب‌گرفتگی خیابان سعدآباد مشکلاتی را برای رانندگان ایجاد کرد و عبور و مرور خودرو‌ها با اختلال همراه شد.

مقام‌های محلی از شهروندان خواستند تا زمان عادی شدن شرایط، از تردد غیرضروری در مناطق آب‌گرفته خودداری کنند و هنگام رانندگی، هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.