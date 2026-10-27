استاندار تهران در نهمین سفر دور دوم سفر‌های شهرستانی خود به بهارستان گفت: در مجموع ۴۸ مصوبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برای این شهرستان به تصویب رسیده که ۴۲ مصوبه در حوزه عمرانی و ۶ مصوبه در حوزه اقتصادی بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های آموزشی از مطالبات اصلی مردم بهارستان است،گفت: عملیات اجرایی ۲۶ مدرسه در این شهرستان آغاز شده و ۱۴ مدرسه جدید نیز متناسب با نیاز، تراکم جمعیتی و مناطق مختلف بهارستان به تصویب رسیده است.

وی همچنین از پیگیری اجرای طرح‌های حوزه بهداشت و سلامت خبر داد و افزود: اعتبار لازم برای احداث خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های سلامت و مراکز جامع سلامت تأمین و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است.

استاندار تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آب و فاضلاب بیان کرد: برای افزایش پایداری تأمین آب شرب بهارستان، احداث مخازن جدید در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی آن توسط شرکت آب و فاضلاب استان تهران آغاز خواهد شد.

معتمدیان همچنین بر تکمیل و تجهیز پروژه‌های ورزشی شهرستان تأکید کرد و گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، بخشی از نیاز‌های زیرساختی مردم بهارستان در حوزه ورزش نیز تأمین خواهد شد.