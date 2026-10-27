نجات آب در مدارس؛
شانزدهمین طرح داناب با معرفی آثار برگزیده به کار خود پایان داد
طرح داناب طرح دانش آموزی نجات آب در مدارس است که همزمان با سراسر کشور در مقطع متوسطه اول در ۲۱۰ آموزشگاه قم اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
آقای محمد جواد محمدی سعید مدیر کل آموزش پرورش استان قم با اشاره به برگزاری طرح دانش آموزی داناب در مدارس گفت: این طرح با هدف بالا بردن آگاهی دانش آموزان برای مدیریت مصرف آب است که برای اجرای آن در سال تحصیلی گذشته ۵۰۰ اثر در قالبهای پادکست، نقاشی، کلیپ تصویری، و پوسترارسال و در پایان ۲۵ اثر به عنوان اثر برگزیده معرفی شد.
در ادامه این مراسم آقای محمد احمدی جبلی مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم گفت: با توجه به اقلیم قم و کاهش باران رد سالهای گذشته، حال آب قم خوب نیست و باید همه افراد جامعه در هر جایگاهی با مراقبت و محافظت قدمی بردارند.
وی افزود: در حال حاضر۷۰ درصد آب مصرفی استان از سرشاخههای دز تامین میشود، و برای گذران بحران کم آبی، باید مدیریت مصرف جدی گرفته شود.
در پایان این مراسم هفدهمین طرح داناب با امضای تفاهمنامه بین آموزش و پرورش و شرکت آبهای منطقهای قم کار خود را آغاز کرد.