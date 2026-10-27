شانزدهمین طرح داناب با معرفی آثار برگزیده به کار خود پایان داد

شانزدهمین طرح داناب با معرفی آثار برگزیده به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای محمد جواد محمدی سعید مدیر کل آموزش پرورش استان قم با اشاره به برگزاری طرح دانش آموزی داناب در مدارس گفت: این طرح با هدف بالا بردن آگاهی دانش آموزان برای مدیریت مصرف آب است که برای اجرای آن در سال تحصیلی گذشته ۵۰۰ اثر در قالب‌های پادکست، نقاشی، کلیپ تصویری، و پوسترارسال و در پایان ۲۵ اثر به عنوان اثر برگزیده معرفی شد.

در ادامه این مراسم آقای محمد احمدی جبلی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم گفت: با توجه به اقلیم قم و کاهش باران رد سال‌های گذشته، حال آب قم خوب نیست و باید همه افراد جامعه در هر جایگاهی با مراقبت و محافظت قدمی بردارند.

وی افزود: در حال حاضر۷۰ درصد آب مصرفی استان از سرشاخه‌های دز تامین می‌شود، و برای گذران بحران کم آبی، باید مدیریت مصرف جدی گرفته شود.

در پایان این مراسم هفدهمین طرح داناب با امضای تفاهم‌نامه بین آموزش و پرورش و شرکت آب‌های منطقه‌ای قم کار خود را آغاز کرد.