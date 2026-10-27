رئیس پلیس راه استان قزوین با ابراز نگرانی از افزایش ۳۰۰ درصدی تصادفات منجر به فوت در چهار روز نخست آبان‌ماه نسبت به سال گذشته، بر لزوم تقویت سامانه‌های هوشمند کنترل سرعت و توجه رانندگان به عوامل خستگی و سرعت غیرمجاز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی، رئیس پلیس راه استان قزوین، در تشریح وضعیت تصادفات اخیر گفت: در چهار روز ابتدایی آبان‌ماه، استان شاهد وقوع چهار حادثه منجر به فوت بوده است.

وی این آمار را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، نگران‌کننده و نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در اقدامات ایمنی توصیف کرد.

سرهنگ تقی‌خانی با اشاره به اینکه تمامی این حوادث در ساعات شب و در شرایط کاهش دید رخ داده‌اند، عوامل اصلی را «سرعت غیرمجاز» و «خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان» دانست.

وی افزود: این عوامل در ساعات تاریکی هوا، فرصت واکنش راننده را محدود کرده و منجر به حوادث شدید و مرگبار می‌شوند.

رئیس پلیس راه استان در ادامه با تأکید بر نقش فناوری در پیشگیری از حوادث، خواستار فعالیت و توسعه گسترده‌تر سامانه‌های هوشمند کنترل سرعت در محور‌های مواصلاتی شد.

وی تصریح کرد: بهره‌گیری از تجهیزات نظارتی هوشمند می‌تواند نقش بازدارندگی مؤثری در کنترل تخلفات داشته باشد.

در پایان، وی از رانندگان خواست با پرهیز از رفتار‌های پرخطر و در صورت احساس خستگی، از ادامه سفر خودداری کنند تا از وقوع حوادث جبران‌ناپذیر در مسیر‌های شبانه جلوگیری شود.