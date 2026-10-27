بدنبال گودبرداری غیر مجاز یک ساختمان در شهر میناب که موجب تخریب یک مغازه در مجاورت محل گودبرداری شد، یک نفر فوت و چهار نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، دادستان میناب گفت: ملک مورد نظر مجوز پروانه ساخت نداشته است هر چند مالک درخواست مجوز داده است، اما همچنان فاقد مجوز است.

ابراهیم طاهری افزود: شهرداری میناب نیز در تاریخ‌های ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ و ۲ آبان ۱۴۰۵ به مالک اخطار گودبرداری غیر مجاز نیز صادر کرده است.

وی با اشاره به اینکه برای پرونده بازپرس ویژه تعیین شده است، گفت: بلافاصه بعد از حادثه دستورات لازم صادر و مالک بازداشت شده است.

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