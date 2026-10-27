به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: نیشابور بالاترین سطح زیر کشت و رتبه اول تولید ذرت علوفه ای استان را دارد و پیش بینی می شود امسال بیش از ۱۱۸ هزار تن ذرت علوفه ای از سطح مزارع این شهرستان برداشت شود.

علی مبارکی افزود: سطح زیر کشت این محصول حدود ۲ هزار و ۶۳۰ هکتار با میانگین تولید ۴۴ هزار و ۸۰۰ کیلو گرم در هر هکتار است.

وی بیان کرد: هزار و ۸۴۱ تن کودهای اوره، فسفات و پتاس و ۹۹ تن بذرهای پرمحصول و زودرس و متوسط‌ رس و ۴۴ تن انواع کودهای ریز مغذی در راستای حمایت از کشاورزان ذرت کار توزیع شده است.

مبارکی اظهار داشت: پارسال ۹۲ هزار تن ذرت علوفه ای از ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار سطح زیر کشت با میانگین تولید ۴۲ تن در هر هکتار برداشت شد.

وی خاطرنشان کرد: برای ارتقای سطح دانش و فنون کاربردی کشت ذرت بهره برداران، کلاس و کارگاه های آموزشی توسط اداره ترویج و آموزش کشاورزی در شهرستان برگزار شده است.