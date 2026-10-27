در راستای تبیین اهمیت پدافند غیرعامل و ارتقای آمادگی عمومی، اجتماع مردمی «شب ۲۴۰» با حضور پرشور شهروندان در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این مراسم، شرکت‌کنندگان با تأکید بر اینکه پیشگیری همواره مقدم بر درمان است، بر ضرورت یادگیری مهارت‌های امدادی، رعایت اصول ایمنی و تقویت همبستگی اجتماعی در رویارویی با بحران‌ها تأکید کردند.

همچنین حاضران با اشاره به اعتراف صریح مقامات و تحلیلگران آمریکایی به خسارت‌های سنگین و اقتدار بی‌چون‌وچرای جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، این دستاورد‌ها را نشانه شکست کامل دشمن در تمامی جبهه‌ها و تجلی قدرت بازدارندگی کشور دانستند.

در این مراسم، حضور آگاهانه مردم در صحنه به عنوان سپر دفاعی اصلی در برابر جنگ روانی و توطئه‌های دشمن به نمایش در آمد.