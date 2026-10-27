به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدصالح مصباحی، نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم تیم بوکس جوانان ایران، در دیدار نهایی رقابت‌های قهرمانی زیر ۱۹ سال جهان، مقابل سهراب رحمت‌الله‌یف از ازبکستان قرار گرفت و با نتیجه نزدیک سه بر ۲ باخت و به نشان نقره دست یافت.

مصباحی پیش از این عنوان قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان را به دست آورده بود.

هدایت تیم جوانان برعهده رضا مهدی‌پور است و مرتضی سپهوند و ایمان طیبی نیز به عنوان مربیان در این تیم هستند.

رقابت‌های بوکس زیر ۱۹ سال جهانی از ۲۴ مهر در بودوا مونته‌نگرو آغاز شده است.