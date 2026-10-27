به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، آقای نادر شفاعی امسال با برداشت بیش از ۵۰ تُن انگور رکورد شکنی کرده است. او نهال‌های انگورها را از کشورهای فرانسه، بلغارستان و یونان تهیه و در باغ خود تکثیر کرده است. آبیاری این تاکستان به روش آبیاری قطره‌ای صورت گرفته و به شکل روسیمی و با کنترل کارشناسان جهادکشاورزی به بار نشسته است.