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باغدار هشترودی از توابع آذربایجان شرقی با کشت ۲۵ رقم انگور در باغ یک هکتاری خود، امسال بیش از ۵۰ تن انگور برداشت کرد و رکوردی تازه در منطقه به جا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، آقای نادر شفاعی امسال با برداشت بیش از ۵۰ تُن انگور رکورد شکنی کرده است. او نهالهای انگورها را از کشورهای فرانسه، بلغارستان و یونان تهیه و در باغ خود تکثیر کرده است. آبیاری این تاکستان به روش آبیاری قطرهای صورت گرفته و به شکل روسیمی و با کنترل کارشناسان جهادکشاورزی به بار نشسته است.