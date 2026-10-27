به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در چهل و پنجمین هفته همت اقتصادی به همراه جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و بانک ها، از یک واحد بزرگ صنعتی در حال ساخت تولید فولاد در اراک بازدید و در جریان مسائل و مشکلات این واحد تولیدی قرار گرفت.

مهدی زندیه وکیلی در حاشیه این بازدید گفت: این واحد که یک مجموعه مهم فولادی است، با اجرای کامل و به بهره برداری رسیدن آن، بخش قابل توجهی از نیاز استان به ورق‌های صنعتی تامین و امکان عرضه این محصول به سایر مناطق کشور نیز فراهم خواهد شد.

او افزود: استان مرکزی یکی از قطب‌های مهم صنایع فلزی کشور است و عمده نیاز واحد‌های تولید فلزی تامین ورق‌های صنعتی است و در صورت افتتاح این واحد نیاز استان به این محصول برطرف خواهد شد و بسیاری دیگر از نقاط کشور نیز از آن استفاده خواهد کرد.

استاندار مرکزی با اشاره به بررسی مشکلات چند واحد صنعتی متعلق به سرمایه‌گذار این مجموعه استاندارگفت: در این بازدید، موضوعاتی از جمله تسهیلات بانکی مورد نیاز، رفع موانع اجرای طرح و حمایت از فعالیت و تولید سایر واحد‌های صنعتی بررسی و تصمیمات خوبی برای پیگیری مشکلات اتخاذ شد.

زندیه وکیلی با توجه به اینکه تکمیل طرح‌های فولادی می‌تواند به بخش مهمی از زنجیره تولید استان کمک می‌کند، افزود: بایستی این واحد صنعتی هرچه زودتر به بهره برداری برسد.