به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ رضا زارع، از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در محور بافق – بهاباد خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۱۴ و ۵۰ دقیقه رخ داد و راننده سواری پژو ۴۰۵ به علت شدت جراحات وارده، در محل حادثه جان باخت.

وی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی افزود: علت اصلی این تصادف، بی‌توجهی راننده پژو به جلو تشخیص داده شده است؛ به‌طوری‌که خودروی سواری بدون مشاهده آثار و علائم ترمز پیش از برخورد، از پشت با کامیون ولوو برخورد کرده است.

سرپرست پلیس راه استان یزد با بیان اینکه جاده محل حادثه، راه اصلی دوطرفه با شانه خاکی به عرض یک متر بوده است، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، راه فاقد عیب و نقص مؤثر در وقوع تصادف بوده و سطح جاده نیز هنگام حادثه خشک و شرایط جوی صاف گزارش شده است.

سرهنگ زارع در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با پرهیز از حواس‌پرتی، خستگی و خواب‌آلودگی هنگام رانندگی، توجه کامل خود را به مسیر و شرایط تردد معطوف کنند تا از وقوع حوادث ناگوار و تلفات جاده‌ای پیشگیری شود.