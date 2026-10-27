به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، افزایش ۲۰ درصدی برداشت انگور از تاکستان‌های بیجار به ثبت رسید.

استان کردستان حدود ۲۲ هزار هکتار سطح زیرکشت انگور دارد که از این میزان حدود یک‌هزار و ۵۵۰ هکتار در شهرستان بیجار قرار گرفته است.

برداشت محصول انگور در شهرستان بیجار از اواخر شهریور آغاز می‌شود و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد.

محمداسماعیل الوندی مدیر جهاد کشاورزی بیجار گفت: انگور در بین محصولات باغی بیشترین سهم را در شهرستان بیجار دارد و بیش از ۳۵۰۰ نفر در این زمینه فعالیت می‌کنند.

وی عنوان کرد: سطح زیر کشت انگور در شهرستان بیجار بالغ بر ۱۵۰۰ هکتار است که عمده تاکستان‌های بیجار در بخش‌های کرانی، پیرتاج و خسروآباد برداشت می‌شود.

الوندی در ادامه گفت: در سال جاری میزان تولید انگور در شهرستان بیجار ۱۹ هزار و ۵۰۰ تن بود که نسبت با سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.