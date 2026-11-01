فعالیت ۷۰ واحد صنعتی در شهرک روی زنجان و تولید روزانه بیش از ۴ هزار تن پسماند، انتقال حجم عظیمی از کیک روی با ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه خودرو به مراکز دپوی تحت نظارت را به ضرورت روزانه استان تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استان زنجان با استقرار حدود ۷۰ واحد صنعتی در شهرک تخصصی روی، رتبه نخست تولید شمش روی در غرب آسیا را به خود اختصاص داده است. با توجه به تولید روزانه بیش از ۴ هزار تن پسماند صنعتی، استان زنجان با اجرای طرحی مهندسی‌شده، گامی بزرگ در جهت مدیریت ایمن این باطله‌ها برداشته است.

روزانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه خودروی سنگین، کیک‌های تولیدی را از شهرک تخصصی روی به یک مجموعه ۵۵ هکتاری لندفیل صنعتی در منطقه “سردهات” منتقل می‌کنند. این مرکز با نظارت مستمر کارشناسان و بر اساس مطالعات علمی دانشگاهی، طراحی شده است تا ریسک‌های زیست‌محیطی را به حداقل برساند.

یکی از ویژگی‌های برجسته این طرح، احداث سد با هسته رسی در سایت است که از نفوذ احتمالی شیرابه‌ها به سمت پایین‌دست جلوگیری می‌کند. همچنین در مرحله سوم این پروژه، نمونه‌برداری از خاک، پوشش گیاهی و چاه‌های اطراف برای بررسی میزان عناصر سنگین نظیر سرب و روی در دستور کار قرار گرفته است.

با اجرای این طرح، زنجان به دومین استان کشور تبدیل شده است که پسماندهای صنعتی را به شیوه‌ای کاملاً اصولی و بهداشتی مدیریت می‌کند. همچنین برنامه‌ریزی‌هایی برای گسترش ظرفیت‌های این مرکز جهت پاسخگویی به افزایش احتمالی باطله‌ها در آینده در حال انجام است.