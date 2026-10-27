به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهان نژادیان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶۱۵ تُن برنج هندی ۱۷۱۸، بیش از ۲۸۵ تُن روغن و بیش از ۹۵ تُن شکر در سطح استان توزیع شده است.

وی افزود: تامین و توزیع کالا‌های اساسی در استان با محوریت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و با نقش‌آفرینی در زمینه برنامه‌ریزی و تامین این اقلام، از طریق اداره کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان انجام می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با تاکید بر اهمیت تامین پایدار کالا‌های اساسی و استمرار خدمات‌رسانی به مردم خاطرنشان کرد: این اداره کل با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و در چارچوب برنامه‌های شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، روند تامین و توزیع کالا‌های اساسی را با جدیت دنبال می‌کند تا نیاز‌های استان در این بخش به‌صورت مستمر تامین شود.