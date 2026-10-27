جمهوری اسلامی ایران هشت ماه عزت و استواری خود را مدیون جان‌فدایانی است که در استان مرکزی و همه نقاط کشور، شبانه در خیابان‌ها میدان‌داری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشت ماه است که چراغ میدان به حضور مردم روشن است؛ حضور مردم استان مرکزی و سایر هموطنانی که هر شب خطی دیگر بر افتخارات سلحشورانه مردم می‌افزاید.

ایستادگی مردم در میدان، اقتدار نیرو‌های مسلح و مدیریت مسئولانه دولت در این هشت ماه اقتدار و ایستادگی، همه را به این باور رسانده که ایران، حقی بلامنازع بر خلیج همیشه فارس و تنگه هرمز دارد و دنیا باید خود را با ترتیبات جدید این راهگذر انرژی، هماهنگ کند؛ ملتی که می‌داند برای شکست دشمنان، در کنار دفاع نیرو‌های مسلح از مرز‌های زمینی و هوایی، ایستادگی، همبستگی اجتماعی، آگاهی و مسئولیت‌پذیری نیاز است.