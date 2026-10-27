آب انبار تاریخی روستای آبقه در تایباد با هزینه ۷ میلیارد ریال و با همت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، مرمت و بازسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان تایباد گفت: آب انبار تاریخی آبقه از توابع بخش مرکزی یکی از معماری‌ های بجا مانده از دوره قاجاریه است که در فاصله ۴۵ کیلومتری از مرکز شهرستان تایباد قرار دارد و به‌ شماره ۱۲۲۲۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

امین الله اعظمی افزود: این بنای تاریخی از محل اعتبارات تخصیص یافته سفر ریاست جمهوری به شهرستان، به‌ مبلغ ۷ میلیارد ریال و به همت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرمت و بازسازی شد.

او ادامه داد: شهرستان تایباد دارای ۱۲۵ اثر تاریخی است که از حیث معماری، تنوع و پراکندگی در استان کم نظیر هستند و از این تعداد یک اثر در فهرست آثار جهانی یونسکو و تعداد ۷۵ اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.