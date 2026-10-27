برنامه مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جهان
برنامه مسابقات وزنهبرداران کشورمان در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ چین اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی وزنهبرداری ایران با ۱۰ ملیپوش در رقابتهای جهانی ۲۰۲۶ نینگبو چین حضور دارد. در بخش مردان ۸ نفر و در بخش زنان نیز ۲ نفر شرکت کرده اند.
برنامه مسابقات وزنهبرداران ایران به این شرح است:
میرمصطفی جوادی و عبدالله بیرانوند: گروه A دسته ۸۵ کیلوگرم؛ دوشنبه ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۳۰
ریحانه کریمی: گروه A دسته ۶۹ کیلوگرم؛ سهشنبه ۱۲ آبان ساعت ۱۴:۳۰
حمیدرضا زارعی: گروه B دسته ۹۵ کیلوگرم؛ چهارشنبه ۱۳ آبان ساعت ۱۱:۳۰
علی عالیپور: گروه A دسته ۹۵ کیلوگرم؛ چهارشنبه ۱۳ آبان ساعت ۱۴:۳۰
نسیم قاسمی: گروه C دسته ۷۷ کیلوگرم؛ پنجشنبه ۱۴ آبان ساعت ۹
علیرضا معینی: گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم؛ جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۲
علیرضا نصیری: گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم؛ جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۴:۳۰
علی داوودی - علیرضا یوسفی: گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم؛ یکشنبه ۱۷ آبان ساعت ۹:۳۰
رقابتهای جهانی از پنجم آبان در نینگبو چین آغاز میشود.