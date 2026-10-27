بی‌توجهی به سبک زندگی و رژیم غذایی در جوانی، سنگین‌ترین عارضه را در سالخوردگی رقم میزند, بیماری خاموشی که بی‌صدا، استخوان‌ها را هدف قرار می‌دهد و زنان بیشتر از مردان در معرض ابتلا به آن هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، پوکی استخوان، بیماری خاموش که چهارستون بدن را به لرزه می‌اندازد.

بررسی‌های نظام سلامت نشان می‌دهد بیش از ۲۱ درصد زنان بالای ۵۰ سال، با این عارضه دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

بیماری مزمنی که درمان قطعی ندارد و پیشگیری باید از بچگی و دوران نوجوانی آغاز شود.

گنجاندن لبنیات کم‌چرب و سبزیجات در سبد غذایی، همراه با روزانه ۱۰ تا ۱۵ دقیقه قرار گرفتن در معرض نور خورشید برای جذب ویتامین D، کلید طلایی داشتن استخوان‌هایی سالم و دور ماندن از خطرات سالخوردگی است.