۲۰ دانش‌آموز دارنده رتبه‌های اول و دوم کشوری ششمین دوره مسابقات علمی‌پژوهشی پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی و پنج مدیر پژوهش‌سرا‌های استان اصفهان تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این رقابت‌ها هر سال در ۱۲ محور برگزار می‌شود و دانش‌آموزان استان اصفهان در ششمین دوره آن موفق شدند در هشت محور، عنوان برگزیده کشوری را کسب کنند.

برگزیدگان استان شامل شش نفر در محور انرژی‌های نوین، پنج نفر در هوش مصنوعی، سه نفر در کدنویسی، دو نفر در علوم و فنون هسته‌ای و در هر یک از محور‌های ادبیات و علوم انسانی، گیاهان دارویی، نانوفناوری و سلول‌های بنیادی، یک نفر بودند.

در این آیین، علاوه بر تجلیل از ۲۰ دانش‌آموز حائز رتبه‌های اول و دوم کشوری، از مدیران پنج پژوهش‌سرای دانش‌آموزی نواحی ۲، ۳ و ۵ اصفهان، نجف‌آباد و باغبهادران که دانش‌آموزان آنها در این رقابت‌ها برگزیده شده بودند، تقدیر شد.

مسابقات علمی‌پژوهشی پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی مطابق شیوه‌نامه، به‌صورت فردی و گروهی اجرا می‌شود.