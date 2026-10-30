طرح «همیار گاز» با هدف کاهش مصرف گاز طبیعی و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی، در استان زنجان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ طرح «همیار گاز» با هدف کاهش مصرف گاز طبیعی و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی، در استان زنجان اجرا می‌شود.

طرحی که با تأکید بر کاهش دو درجه‌ای دمای بخاری‌ها و مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی، بر نقش هر خانواده در حفظ منابع انرژی تأکید دارد.

با توجه به ضرورت حفظ پایداری شبکه گازرسانی، طرح «همیار گاز» در استان زنجان با هدف آگاهی‌بخشی و کاهش مصرف، فعال شده است. این طرح با شعار «هر خانه، سنگری برای صرفه‌جویی»، بر تغییر الگوهای مصرف در میان شهروندان تمرکز دارد.

یکی از محورهای اصلی این برنامه، جایگزینی رفتارهای پرمصرف با روش‌های بهینه است؛ برای نمونه، پیشنهاد می‌شود به جای افزایش دمای بخاری، از پوشش‌های گرم و عایق‌بندی منازل استفاده شود. همچنین، نهادهای دولتی و ارگان‌های مربوطه موظف هستند نسبت به بررسی و تعمیرات فنی در تجهیزات سیستم‌های گرمایشی اقدام کنند.