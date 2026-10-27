۳۳۱ کیلومتر خطوط و شبکه‌های آب و فاضلاب در استان اصفهان اجرا شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل آبفای استان اصفهان از اجرای ۳۳۱ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه‌های آب و فاضلاب درشش‌ماهه نخست امسال خبرداد و گفت: در این مدت، بیش از ۲۳۵ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب و ۹۶ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب در بخش‌های توسعه و اصلاح اجرا شده است.

ناصر اکبری با اشاره به اقدامات اجرا شده برای کاهش ناترازی تأمین آب اصفهان بزرگ افزود: تکمیل مرحله اضطراری سامانه دوم آبرسانی با ظرفیت ۱۱۰۰ لیتر بر ثانیه برای تأمین آب شهر‌های خمینی‌شهر، کهریزسنگ، گلدشت، کوشک، اصغرآباد و ویلاشهر از دیگر اقدامات مهم امسال بوده است.

وی با بیان اینکه ناترازی تأمین آب سامانه اصفهان بزرگ در حدود سه مترمکعب بر ثانیه است، گفت: تکمیل خط انتقال و حوضچه‌های مسیر دوشاخ و پالایشگاه به شیرخانه فلمن نیز با هدف تقویت ظرفیت آبرسانی اجرا شده است.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان همچنین از تکمیل ۲۰ کیلومتر نواقص خط انتقال آب شرق، اجرای طرح‌های رفع تنش آبی، حفر چاه‌های اضطراری و پیگیری طرح‌های آبرسانی شاهین‌شهر و نطنز خبر داد.

وی ادامه داد: توسعه و اصلاح زیرساخت‌های آبرسانی و فاضلاب با هدف افزایش پایداری خدمات‌رسانی به شهروندان و کاهش آسیب‌پذیری شبکه‌ها همچنان ادامه دارد.