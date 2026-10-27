به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با پایان رقابت‌های قهرمانی کشتی فرنگی جهان، تیم ملی کشورمان با درخشش خیره کننده فرنگی کاران خوزستانی برای دومین سال پیاپی عنوان نخست جهان را به دست آورد.

برای نخستین بار در تاریخ کشتی فرنگی ایران، کشورمان توانست ۹ مدال در رقابت‌های جهانی کسب کند که فرنگی کاران خوزستانی با کسب ۲ مدال طلا و ۳ مدال نقره سهم بسزایی در این موفقیت داشتند.

در رقابت جهانی قزاقستان، فرنگی کاران خوزستانی، سید دانیال سهرابی و سعید اسماعیلی مدال طلا، علیرضا مهمدی، پیام احمدی و علی احمدی وفا به مدال نقره دست پیدا کردند تا بار دیگر نام خوزستان را بعنوان خاستگاه کشتی فرنگی جهان معرفی کنند.