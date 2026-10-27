چندین طرح عمرانی، خدماتی و زیباسازی در شهرداری منطقه ۵ اصفهان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار اصفهان گفت: این اقدامات عمدتاً با هدف افزایش ایمنی، نشاط اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان انجام شده‌اند.

علی قاسم زداده محوطه بازی بوستان سعدی به مساحت ۳۰۰ متر مربع با ۵۰۰ میلیون تومان هربنه، طرح اصلاح روشنایی محوطه بازی بوستان سعدی (جنب پل مارنان) با نصب ۲۶ پایه ۳ متری و چراغ‌های LED ۳۵ وات، با ۶۰۰ میلیون تومان هزینه

ساماندهی پیاده‌روی بوستان سعدی (حدفاصل پل فلزی تا پل مارنان) به مساحت ۵۶۰۰ متر مربع و با ۳۶ میلیارد ریال هزینه را از جمله این طرح‌ها برشمرد.

وی گفت: در حوزه فضای سبز نیز، ۱۸۹،۴۸۵ متر مربع پرچین در پارک‌های ملت و سعدی ساماندهی شده و عملیات گل‌کاری و اصلاح تشتک درختان در این بوستان انجام گرفته است.