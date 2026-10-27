وزیر نیرو با تأکید بر نقش متخصصان داخلی و دانشگاه‌ها در توسعه صنعت انرژی کشور اعلام کرد: ایران با تکیه بر توان داخلی و تبدیل محدودیت‌ها به فرصت، توانسته است زنجیره ارزش صنعت برق و انرژی را بومی‌سازی کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در سی‌امین مجمع انرژی و محیط زیست بلاروس، با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی ایران و برخورداری از ذخایر بزرگ هیدروکربنی گفت: ایران توانسته است نظامی مستحکم، متنوع و مستقل از نظر فناوری در حوزه انرژی ایجاد کند که پشتیبان تاب‌آوری اقتصاد ملی است.

وی همچنین توسعه ائتلاف‌های منطقه‌ای و اتصال شبکه‌های برق کشور‌ها را از عوامل تقویت امنیت انرژی و ثبات اقتصادی دانست.

وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره عوامل موفقیت صنعت انرژی ایران با وجود محدودیت دسترسی به فناوری‌های غربی افزود: باور به توان داخلی، تکیه بر نیروی انسانی متخصص و دانشگاه‌های پیشرو و تبدیل تحریم‌ها و تهدید‌ها به فرصت خوداتکایی، سه عامل اصلی موفقیت این صنعت است.

علی‌آبادی با اشاره به نقش مهندسان، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه صنعت برق کشور گفت: متخصصان ایرانی توانسته‌اند بخش‌های مختلف زنجیره ارزش صنعت برق و انرژی را بومی‌سازی کنند.

وی افزود: شرکت‌های ایرانی از جمله گروه مپنا و ایران‌ترانسفو، تجهیزات شبکه انتقال برق، پست‌ها، ترانسفورماتور‌ها و توربین‌های پیشرفته گازی و بخاری را تولید می‌کنند.

وزیر نیرو ارتباط نظام‌مند میان دانشگاه‌ها، صنایع سازنده تجهیزات و کارفرمایان را از راهبرد‌های اصلی ایران برای جایگزینی واردات و توسعه فناوری دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تجربه خود در زمینه استقلال فناورانه و بومی‌سازی تجهیزات را در قالب طرح های مشترک و انتقال فناوری با کشور‌های دوست، به‌ویژه بلاروس، به اشتراک بگذارد.

توسعه ائتلاف‌های منطقه‌ای برای تقویت امنیت انرژی

علی‌آبادی در ادامه با تأکید بر اهمیت یکپارچه‌سازی شبکه‌های برق کشور‌ها افزود: در جهان امروز، امنیت انرژی دیگر صرفاً موضوعی ملی نیست، بلکه ابعادی منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.

علی‌آبادی افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه، بهینه‌سازی اقتصادی و کاهش هزینه‌ها را از مزایای اتصال شبکه‌های برق برشمرد و گفت: با اتصال شبکه‌ها، امکان تبادل برق در ساعات اوج مصرف و جبران کمبود‌های منطقه‌ای فراهم می‌شود و نیاز به سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه‌های مازاد کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اورآسیا در توسعه همکاری‌های انرژی افزود: ائتلاف‌های منطقه‌ای می‌توانند آسیب‌پذیری کشور‌ها در برابر نوسانات و فشار‌های خارجی را کاهش دهند.

وزیر نیرو با اشاره به برخورداری ایران از شبکه گسترده برق و امکان تبادل انرژی با کشور‌های همسایه گفت: توسعه همکاری‌های انرژی میان ایران، بلاروس و دیگر شرکای منطقه اورآسیا می‌تواند به تقویت استقلال اقتصادی، مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و دستیابی به توسعه پایدار کمک کند.