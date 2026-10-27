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یکی از بزرگترین ایستگاههای تقلیل فشار گاز کشور در اصفهان، پس از آسیبهای سنگین ناشی از حملات آمریکایی صهیونی بازسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به ابعاد خسارت واردشده به این تأسیسات گفت: این ایستگاه در حملات دشمن آمریکایی، صهیونیستی دو بار مورد هدف قرار گرفت و از چرخه فعالیت خارج شد، اما متخصصان شرکت گاز استان توانستند در کمتر از پنج ماه و با صرف ۱۳۰ میلیارد تومان هزینه، آن را دوباره به مدار خدمترسانی بازگردانند.
ابراهیم محسنی افزود: در حال حاضر نیمی از ظرفیت پیشین ایستگاه وارد مدار شده است و تلاشها برای تکمیل اقدامات فنی و افزایش ظرفیت بهرهبرداری ادامه دارد.
وی با اشاره به اهمیت این ایستگاه در شبکه گازرسانی استان افزود: با تدابیر مهندسی و اقدامات اجرا شده، از قطع گاز حدود ۱۳۰ هزار مشترک جلوگیری شد و پایداری شبکه در محدوده تحت پوشش این ایستگاه حفظ شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تأکید بر نقش نیروهای متخصص داخلی در اجرای این طرح گفت: بازگشت این تأسیسات به مدار، حاصل تلاش مهندسان و نیروهای فنی داخلی و استفاده از ظرفیتهای تخصصی موجود در مجموعه شرکت گاز است.
وی افزود:آسیبهای واردشده به ایستگاه تقلیل فشار گاز، بخشی از خسارتهای وارده به زیرساختهای شرکت گاز استان اصفهان در جریان حملات است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: بر اساس گزارشهای منتشرشده، در این حوادث شش اداره گاز در استان، شامل سه اداره در کلانشهر اصفهان و سه اداره در شهرستانهای فلاورجان، خوانسار و نجفآباد، هدف حمله قرار گرفتند و خسارات گستردهای به این مراکز وارد شد.
وی افزود: شرکت گاز استان اصفهان نیز در ماههای اخیر برنامه تعمیرات و نگهداشت پیشگیرانه ۳۲۴ ایستگاه تقلیل فشار را با هدف افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و آمادهسازی شبکه برای روزهای اوج مصرف اجرا کرده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: اکنون با راهاندازی بخشی از ظرفیت ایستگاه آسیبدیده، امکان خدمترسانی به مشترکان تحت پوشش آن فراهم شده است؛ درحالیکه تکمیل بازسازی و بازگرداندن ظرفیت باقیمانده به مدار، از اقدامات پیشرو برای تقویت پایداری شبکه گازرسانی استان به شمار میرود.