به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به ابعاد خسارت واردشده به این تأسیسات گفت: این ایستگاه در حملات دشمن آمریکایی، صهیونیستی دو بار مورد هدف قرار گرفت و از چرخه فعالیت خارج شد، اما متخصصان شرکت گاز استان توانستند در کمتر از پنج ماه و با صرف ۱۳۰ میلیارد تومان هزینه، آن را دوباره به مدار خدمت‌رسانی بازگردانند.

ابراهیم محسنی افزود: در حال حاضر نیمی از ظرفیت پیشین ایستگاه وارد مدار شده است و تلاش‌ها برای تکمیل اقدامات فنی و افزایش ظرفیت بهره‌برداری ادامه دارد.

وی با اشاره به اهمیت این ایستگاه در شبکه گازرسانی استان افزود: با تدابیر مهندسی و اقدامات اجرا شده، از قطع گاز حدود ۱۳۰ هزار مشترک جلوگیری شد و پایداری شبکه در محدوده تحت پوشش این ایستگاه حفظ شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تأکید بر نقش نیرو‌های متخصص داخلی در اجرای این طرح گفت: بازگشت این تأسیسات به مدار، حاصل تلاش مهندسان و نیرو‌های فنی داخلی و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی موجود در مجموعه شرکت گاز است.

وی افزود:آسیب‌های واردشده به ایستگاه تقلیل فشار گاز، بخشی از خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های شرکت گاز استان اصفهان در جریان حملات است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در این حوادث شش اداره گاز در استان، شامل سه اداره در کلان‌شهر اصفهان و سه اداره در شهرستان‌های فلاورجان، خوانسار و نجف‌آباد، هدف حمله قرار گرفتند و خسارات گسترده‌ای به این مراکز وارد شد.

وی افزود: شرکت گاز استان اصفهان نیز در ماه‌های اخیر برنامه تعمیرات و نگهداشت پیشگیرانه ۳۲۴ ایستگاه تقلیل فشار را با هدف افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و آماده‌سازی شبکه برای روز‌های اوج مصرف اجرا کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: اکنون با راه‌اندازی بخشی از ظرفیت ایستگاه آسیب‌دیده، امکان خدمت‌رسانی به مشترکان تحت پوشش آن فراهم شده است؛ درحالی‌که تکمیل بازسازی و بازگرداندن ظرفیت باقی‌مانده به مدار، از اقدامات پیش‌رو برای تقویت پایداری شبکه گازرسانی استان به شمار می‌رود.