به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیت الله طباطبایی نژاد در این آیین با اشاره به اهمیت نماز گفت: روحانیون بایستی با دانش و ظرفیت‌های دینی مباحث بروز و مورد نیاز جامعه را مطرح و تبیین کنند.

وی با بیان اینکه کارگران و مدیران شهرداری همگی خدمتگزاران به جامعه اسلامی‌اند افزود: روحانیون بایستی شکرگذار خداوند باشند که در خدمت این قشر هستند و فرصت را باید غنیمت شمرد.

وی گفت: بایستی وقت گذاشت و نکات مربوط به مسائل سیاسی اجتماعی و دینی را برایشان تبیین کرد.