

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان گفت: این واحد متخلف به دلیل نقص در مدیریت پسماند و ممانعت از نصب سیستم تصفیه فاضلاب خروجی، به دلیل بی‌توجهی به اخطار‌های مکرر، با دستور مقام قضایی مهروموم شد.

الهیار دولتخواه افزود: صیانت از سلامت عمومی و محیط زیست، رسالتی همگانی است و واحد‌های تولیدی و خدماتی ملزم به رعایت الزامات قانونی هستند؛ بر همین اساس، واحد متخلف تا زمان رفع کامل آلایندگی و دریافت تأییدیه‌های لازم، در توقیف و مهروموم باقی خواهد ماند.

وی گفت:تخلف از قوانین زیست‌محیطی و ایجادآلودگی، چالش‌های جبران‌ناپذیری برای اکوسیستم منطقه به همراه دارد؛ از این رو، رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی خط قرمز این اداره است.