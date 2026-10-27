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دوازده مگاوات برق نیروگاههای خورشیدی شهرستان فراهان با هدف مدیریت ناترازی انرژی تا پایان سال وارد مدار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۱۲ مگاوات برق از طریق نیروگاههای خورشیدی شهرستان فراهان با هدف مدیریت ناترازی انرژی تا پایان سال وارد مدار میشود.
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نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده شهرستان دلیجان با محوریت ارتقای شاخصهای سلامت و امنیت غذایی، و توسعه ورزش همگانی برگزار شد. در این نشست بر تعامل دستگاههای اجرایی شهرستان در شناسایی موانع فرهنگی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تاکید شد.
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در نشست هماهنگی برنامههای ۱۳ آبان در ساوه مقرر شد این راهپیمایی از ساعت ۹ صبح با تجمع در میدان امام خمینی تا میدان غدیر شهر ساوه برگزار شود.
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در مراسمی از برگزیدگان مسابقات قرآن، عترت، نماز و فرهنگی هنریِ آموزش و پرورش شهرستان محلات تجلیل شد.
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