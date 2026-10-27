به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۱۲ مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های خورشیدی شهرستان فراهان با هدف مدیریت ناترازی انرژی تا پایان سال وارد مدار می‌شود.

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نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده شهرستان دلیجان با محوریت ارتقای شاخص‌های سلامت و امنیت غذایی، و توسعه ورزش همگانی برگزار شد. در این نشست بر تعامل دستگاه‌های اجرایی شهرستان در شناسایی موانع فرهنگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تاکید شد.

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در نشست هماهنگی برنامه‌های ۱۳ آبان در ساوه مقرر شد این راهپیمایی از ساعت ۹ صبح با تجمع در میدان امام خمینی تا میدان غدیر شهر ساوه برگزار شود.

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در مراسمی از برگزیدگان مسابقات قرآن، عترت، نماز و فرهنگی هنریِ آموزش و پرورش شهرستان محلات تجلیل شد.

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