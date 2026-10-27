رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌ شرقی از دستگیری یک سارق و ۲ مالخر و کشف ۲۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی، خانه‌باغ‌ها و احشام در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد: در پی ثبت چند فقره پرونده سرقت در تبریز، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها در دستور کار ویژه کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با اقدامات فنی و پلیسی و هماهنگی با مرجع قضائی، یک سارق و ۲ مالخر را شناسایی و هر سه متهم را در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب ۲۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی، خانه‌باغ‌ها و احشام، ارزش اموال مسروقه را ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

سلطانی خاطرنشان کرد: بخشی از اموال کشف‌شده به مالباختگان بازگردانده شده است و متهمان هم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شده‌اند.