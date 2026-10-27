مردم زنجان در هشت ماه گذشته با حضور در صحنه و اعلام حمایت از کشور، جلوه‌هایی از همبستگی و ایستادگی را به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مردم زنجان در هشت ماه گذشته با حضور در صحنه و اعلام حمایت از کشور، جلوه‌هایی از همبستگی و ایستادگی را به نمایش گذاشتند؛ حضوری که در کنار تلاش رزمندگان در میدان، به یکی از محورهای روایت تحولات اخیر تبدیل شده است.

در همین زمینه، اظهاراتی که به باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، درباره جایگاه ایران در تنگه هرمز نسبت داده شده، بار دیگر توجه‌ها را به اهمیت راهبردی این آبراه در معادلات منطقه‌ای و بازار جهانی نفت جلب کرده است.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انتقال نفت در جهان است و تحولات مرتبط با آن می‌تواند بر امنیت انرژی و اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد.