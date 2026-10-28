فرمانده انتظامی شهرستان لامرد از دستگیری سه سارق اماکن و باغ‌ها در بخش اشکنان و یک مالخر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان لامرد گفت: در پی وقوع سرقت‌های متعدد از اماکن و باغ ها در بخش اشکنان، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها در دستور کار ویژه مأموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ حسن امجدیان افزود: مأموران با اقدامات پلیسی و تحقیقات تخصصی، اعضای این باند را شناسایی و در عملیاتی دستگیر کردند.

امجدیان ادامه داد: متهمان در تحقیقات به ارتکاب چندین فقره سرقت اعتراف کردند و در ادامه بررسی‌ها یک نفر مالخر اموال مسروقه شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی لامرد با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و خریداران اموال مسروقه، از شهروندان خواست با رعایت نکات پیشگیرانه و گزارش موارد مشکوک به شماره ۱۱۰، در تأمین امنیت عمومی مشارکت کنند.