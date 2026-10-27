هفته پنجم مسابقات اسبدوانی پاییزه یزد با حضور ۷۰ رأس اسب از ۱۲ استان کشور و با مجموع یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی، در مجموعه صفائیه یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ابوطالبی رئیس هیئت سوارکاری استان یزد، با اشاره به استقبال از هفته پنجم مسابقات اسبدوانی پاییزه گفت: در این دوره از رقابت‌ها، چابکسواران در هفت دور و در مسافت یک‌هزار و ۴۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی افزود: این مسابقات در قالب هشت هفته و در مجموعه اسبدوانی صفائیه یزد برگزار می‌شود.در پایان این رقابت‌ها، از قهرمانان و مالکان اسب‌های برتر با اهدای جام و جوایز نقدی تجلیل شد.