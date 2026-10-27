رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران لامرد از اعزام ۳۱۳ نفر از خانواده‌های شهدا و جانبازان این شهرستان در قالب هشت دستگاه اتوبوس به مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عباس برزگر گفت: خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان شهرستان لامرد در قالب کاروانی ۳۱۳ نفره عازم مشهد مقدس شدند.

او افزود: این سفر معنوی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان لامرد و آستان قدس رضوی برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران لامرد با اشاره به جزئیات این سفر بیان کرد: اعزام زائران از دو مسیر بندرعباس و شیراز انجام می‌شود و برنامه‌های زیارتی و خدمات مورد نیاز آنها در طول چهار روز سفر پیش‌بینی شده است.

برزگر ادامه داد: خدمات اسکان و تأمین وعده‌های غذایی صبحانه، ناهار و شام برای شرکت‌کنندگان در این سفر فراهم شده است تا خانواده‌های شهدا و جانبازان با آسودگی خاطر از فرصت زیارت حرم مطهر امام رضا علیه السلام بهره‌مند شوند.

او با تأکید بر ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران گفت: این برنامه در راستای پاسداشت فداکاری‌ها و ایثارگری‌های این خانواده‌ها برگزار شده است.