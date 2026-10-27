پیام وزیر ورزش پس از قهرمانی کشتی فرنگی ایران در جهان
احمد دنیامالی، قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابتهای جهانی را نشانهای از تداوم مسیر اصولی کشتی ایران دانست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابتهای جهانی را نشانهای از تداوم مسیر اصولی کشتی ایران دانست؛ افتخاری که با دفاع از عنوان قهرمانی، شادی مردم را رقم زد و فرازی ماندگار در تاریخ ورزش کشور به ثبت رساند.
متن پیام وزیر ورزش و جوانان به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابتهای جهانی، حاصل عملکردی منسجم و مقتدرانه و نشاندهنده تداوم مسیر اصولی و برنامهمحور کشتی ایران است. دفاع از عنوان قهرمانی برای دومین دوره متوالی، با توجه به دشواریهای فنی و رقابتی آن، جایگاه بینالمللی کشتی ایران را تثبیت کرد و شادی مردم و علاقهمندان به این رشته را به همراه داشت؛ افتخاری که فرازی ماندگار در کارنامه جهانی ورزش ایران رقم زد.
کسب ۴ مدال طلا، سه مدال نقره و دو مدال برنز در کنار جوانی، بالندگی و پشتوانهی مطمئن، نویدبخش آیندهای روشن برای کشتی فرنگی ایران است؛ ترکیبی که با تداوم برنامهریزی و آمادهسازی اصولی میتواند موفقیتهای پایدار آینده را هم رقم بزند. این افتخار را به ملیپوشان، کادر فنی و مدیریتی فدراسیون کشتی و مربیان سازنده کشور همچنین خانوادهی قهرمانان تبریک میگویم.