۱۰ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در جریان اجرای طرح امنیت محله‌ محور و مبارزه با قاچاق سوخت در بردسکن کشف و یک متهم دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامی بردسکن گفت: با اجرای طرح‌ های امنیت محله‌ محور و مبارزه با قاچاق سازمان‌ یافته سوخت، مأموران پس از دریافت گزارش‌ هایی مبنی بر فعالیت فردی سودجو در زمینه قاچاق سوخت، رسیدگی به موضوع را به‌ صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ مهدی حسن‌ زاده افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی شهرستان و با انجام تحقیقات نامحسوس، محل انبار سوخت قاچاق را شناسایی کردند و با هماهنگی قضایی وارد عمل شدند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از محل موردنظر، یک تانکر فلزی بزرگ حاوی ۱۰ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و یک متهم نیز در این رابطه دستگیر شد.

حسن‌ زاده با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و معرفی متهم به مراجع قضایی، تأکید کرد: پلیس اجازه نخواهد داد قا چاقچیان با تهدید امنیت اقتصادی کشور، منافع ملی را به خطر بیندازند.