تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب ۹ نشان شامل ۴ طلا، ۳ نقره و ۲ برنز، برای دومین دوره متوالی قهرمان جهان شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲ تا ۵ آبان‌ به میزبانی شهر آستانه، کشور قزاقستان برگزار شد و تیم ایران با کسب ۴ طلا، ۳ نقره و ۲ برنز و ۱۹۲ امتیاز، مقتدرانه عنوان قهرمانی مسابقات را کسب کرد.

برای تیم ملی ایران، سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم، دانیال سهرابی در وزن ۷۲ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا، پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی احمدی وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم و علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال نقره، علی اسکو در وزن ۷۷ کیلوگرم و محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

رده‌بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

۱- ایران ۱۹۲ امتیاز، ۲- جمهوری آذربایجان ۱۰۴ امتیاز، ۳- ازبکستان ۸۰ امتیاز، ۴- بلاروس ۶۳ امتیاز، ۵- قزاقستان ۶۳ امتیاز، ۶- روسیه ۶۱ امتیاز، ۷- بلغارستان ۶۰ امتیاز، ۸- گرجستان ۵۳ امتیاز، ۹- چین ۵۱ امتیاز، ۱۰- ارمنستان ۵۰ امتیاز

نتایج نمایندگان کشورمان در این دوره از رقابت‌ها به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم، پیام احمدی پس از استراحت در دور نخست، در دور بعد مقابل نوری از آمریکا با نتیجه ۱۰ بر ۱ به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. احمدی در این مرحله لالیت از هند را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل ایسخار کوربایف از قزاقستان با نتیجه ۷ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد. احمدی در فینال مقابل الدانیز عزیزلی قهرمان جهان از آذربایجان با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۱ عبدالمحمد پاپی از آلمان را شکست داد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله در مقابل رضوان آرنات از رومانی با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. احمدی وفا در این مرحله مقابل علیشیر گانیف نایب قهرمان جهان از ازبکستان با نتیجه ۸ بر ۳ به پیروزی رسید و راهی فینال شد. وی در فینال مقابل کوتو گومی از ژاپن در حالی که با نتیجه ۷ بر ۱ پیش بود با ضربه فنی مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم، محمدمهدی کشتکار پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد اوجالا از فنلاند را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد. وی در این مرحله مقابل ادموند نازاریان نایب قهرمان جهان از بلغارستان با نتیجه ۸ بر ۱ مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله بعد مقابل حریفی از ارمنستان، کشتکار حذف شد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر لائوینا از هلند را مغلوب کرد. وی در مرحله بعد مقابل جین سینکسین از چین با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. اسماعیلی در این مرحله مقابل باغدات ساباز از قزاقستان با نتیجه ۷ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد.

وی در این مرحله مقابل حسرت جعفروف دارنده مدال برنز المپیک و نقره جهان از آذربایجان با نتیجه ۱ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد. اسماعیلی در این مرحله مقابل آیت جان خالماخانوف قهرمان جهان از ازبکستان با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و چهارمین طلای کاروان ایران را ضرب کرد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم، دانیال سهرابی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر دالن از سوئد را شکست داد. وی در دور بعد آمانتور اسماعیل‌اف از قرقیزستان را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. سهرابی در این مرحله مقابل مینگیان گوریاف از روسیه با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید و به دیدار فینال راه پیدا کرد. وی در فینال مقابل وانکزا از مجارستان با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی رسید و سومین طلای ایران را ضرب کرد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، علی اسکو در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر چپائوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ یریسکلدی مکساتبک اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد.

وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ روبرت فریتش از مجارستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. اسکو در این مرحله مقابل سانان سلیمان‌اف نایب قهرمان جهان از آذربایجان با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۳ مقابل نکیبوف از ازبکستان به پیروزی رسید و برنزی شد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، غلامرضا فرخی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله دوم زولتان لوای دارنده مدال نقره جهان از مجارستان را با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی شکست داد. وی در ادامه در مقابل میهایل برادو از مولداوی با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. فرخی در این مرحله مقابل گادژیف از روسیه با نتیجه ۳ بر ۳ به پیروزی رسید و سومین فینالیست ایران لقب گرفت. وی در دیدار نهایی مقابل ساری‌چیچک از ترکیه با نتیجه ۵ بر ۱ به پیروزی رسید و طلایی شد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم، علیرضا مهمدی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر تسوگتباتار از مغولستان را مغلوب کرد، وی در ادامه مقابل آرکادیوسازا کولینیج از لهستان با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. مهمدی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۵ یاروسلاو فیلچاکوف از اوکراین را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

وی در این مرحله مقابل گوورگ تادئوسیان از ارمنستان با نتیجه ۱۰ بر ۱ به پیروزی رسید و به فینال رسید. مهمدی در دیدار پایانی مقابل سمن نوویکوف قهرمان المپیک از بلغارستان با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی ساروی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم خلوئیان از ارمنستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر صفر از سد ویوگ از آلمان گذشت و به دیدار نیمه نهایی راه پیدا کرد.

ساروی در این مرحله مقابل آرتور سارگسیان دارنده مدال نقره جهان از روسیه با نتیجه ۵ بر ۱ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار مقابل کسیدیس از سوئد با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید و به مدال برنز رسید.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، فردین هدایتی در دور اول فریدریکاس از لیتوانی را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر سیرلیبای از قزاقستان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. هداتی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر جیانگ از چین را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت.

وی در این مرحله مقابل الیاس کوسمانن از فنلاند با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد. هدایتی در فینال مقابل داریوش ویتک از مجارستان با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و طلایی شد.

رده بندی انفرادی:

۵۵ کیلوگرم: ۱- الدانیز عزیزلی (آذربایجان) ۲- پیام احمدی (ایران) ۳- واختانگ لولوآ (گرجستان) و ایسخار کوربایف (قزاقستان)

۶۰ کیلوگرم: ۱- کوتو گومی (ژاپن) ۲- علی احمدی‌وفا (ایران) ۳- علیشیر گانی‌یف (ازبکستان) و آدیوس سلطانگالی (قزاقستان)

۶۳ کیلوگرم: کارن اصلانیان (ارمنستان) ۲- نیهات ممدلی (آذربایجان) ۳- سرگی املین (روسیه) و ازودبک خالیمبایف (ازبکستان)

۶۷ کیلوگرم: ۱- سعید اسماعیلی (ایران) ۲- آیتجان خالماخانوف (ازبکستان) ۳- باغدات ساباز (قزاقستان) و لوئیس اورتا سانچز (کوبا)

۷۲ کیلوگرم: ۱- دانیال سهرابی (ایران) ۲- ایستوان وانچزا (مجارستان) ۳- آمانتور اسماعیلوف (قرقیزستان) و لوری لومادزه (گرجستان)

۷۷ کیلوگرم: ۱- سنان سلیمانوف (آذربایجان) ۲- الکساندرین گوتو (مولداوی) ۳- علی اسکو (ایران) و استویان کوباتوف (بلغارستان)

۸۲ کیلوگرم: ۱- غلامرضا فرخی (ایران) ۲- یوکسل ساریچیچک (ترکیه) ۳- میهایل برادو (مولداوی) و آکژول محموداف (قرقیزستان)

۸۷ کیلوگرم: ۱- سمن نوویکوف (بلغارستان) ۲- علیرضا مهمدی (ایران) ۳- لاشا گوبادزه (گرجستان) و گوورگ تادئوسیان (ارمنستان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- گیریل ماسکِویچ (بلاروس) ۲- آرتور سارگسیان (روسیه) ۳- محمدهادی ساروی (ایران) و میلوف (بلغارستان)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- فردین هدایتی (ایران) ۲- داریوس ویتک (مجارستان) ۳- ونهائو جیانگ (چین) و پاول هلینچوک (بلاروس)