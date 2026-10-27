به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد عباس رسولی فرماندار دنا گفت: پیش بینی می شود گروه جهادی بنیاد علوی به مدت سه روز به بیش از هزار نفر در روستای تمنک خدمات دندانپزشکی، پرستاری، پزشکی و پیراپزشکی ارائه دهند.

رسولی با اشاره به اینکه این دومین برنامه از سوی بنیاد علوی در شهرستان است،افزود: در دو هفته گذشته نیز گروه های جهادی در روستاهای بن‌زرد، سفلا و علیا مستقر شده و خدمات پزشکی رایگان به مردم ارائه کردند.