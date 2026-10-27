سفیر عراق در ایران تاکید کرد که دولت عراق تصریح دارد امور زیارتی بین دو کشور دچار سیاست زدگی نشود و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم بر لزوم راه اندازی هرچه سریعتر مسیر ریلی بین ایران و عراق برای تسهیل عبور زائران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر یاسر عبدالزهرا الحجاج، سفیر عراق در ایران امروز با حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی در محل بعثه مقام معظم رهبری دیدار و درباره همکاری‌ها در حوزه حج و زیارت، راهکار‌های تسهیل تردد زائران دو کشور و زیارت اماکن متبرکه در عراق و ایران گفت‌و‌گو کرد.

حجت الاسلام والمسلمین نواب در این دیدار به علاقمندی مردم کشورمان برای زیارت اماکن متبرکه درعراق از دیرباز اشاره کرد و با یادآوری حضور میلیونی زائران ایرانی در مراسم اربعین، از مردم و دولت عراق در استقبال و پذیرایی از دوستداران و دلباختگان اهل بیت (علیهم السلام) تقدیر کرد.

وی با اشاره به اینکه مردم عراق با همت والا زائران حسینی را در آغوش می‌گیرند، بر لزوم هدفمند کردن برنامه‌های فرهنگی در راستای خدمات رسانی بهتر و بیشتر به آنان تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به سخنان قائد شهید (رضوان الله علیه) در قدرشناسی از بذل و مهمان نوازی عراقی ها، گفت: مردم عراق مدال افتخار مهمان نوازی از زائران امام حسین (ع) از کشور‌های مختلف جهان را بر گردن آویخته‌اند و با راهبری، حکمت، مصلحت و تدابیر اندیشیده شده، زائران عزتمند به عراق وارد و با خاطراتی ماندگار و عطرآگین از آن کشور خارج می‌شوند.

حجت الاسلام والمسلمین نواب همچنین با اشاره به تشییع با شکوه پیکر قائد شهید (رضوان الله علیه) در عراق تصریح کرد: در تاریخ سابقه ندارد که تشییع رهبر یک کشور در کشور دیگری چنین باشکوه صورت گیرد. ما از این حرکت هوشمندانه و همگراساز مردم عراق در حفظ و حمایت از شعائر دینی و رساندن پیام همبستگی آن به گوش جهان و جهانیان و ثبت در تاریخ سپاسگزاریم.

در این دیدار، سفیر عراق در کشورمان نیز ضمن تقدیر از حمایت جمهوری اسلامی ایران از عراق در زمان تصرف بخشی از خاک این کشور توسط گروهک داعش و رقم خوردن شهادت عزیزانی، چون شهید سلیمانی در مسیر مقابله با دشمنان، تصریح کرد: در رویداد ویژه و خاص تشییع پیکر قائد شهید، علاوه بر تمهیدات دولت، مردم به صورت خودجوش به صحنه آمدند و این نمودی از عشق به ایشان بود و نشان داد که مرز جغرافیایی بین این دو ملت دیگر معنا ندارد.

یاسر الحجاج آمادگی خود را برای همکاری و رفع مشکلات در خصوص سفر‌های زمینی و هوایی زائران ایرانی به عراق اعلام کرد و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم تصریح کرد که در این خصوص باید تحولی صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین نواب، بازسازی حرم‌ها و اماکن متبرکه درعراق را یادآور شد و گفت: در خصوص زیر ساخت نیز اقداماتی در حال انجام است که باید گسترش یابد و مسیر‌های جاده‌ای برای جمعیت رو به افزایش زائران از سراسر جهان بازسازی شود.

وی بر لزوم راه اندازی هرچه سریعتر مسیر ریلی بین دو کشور برای تسهیل عبور زائران دو طرف اشاره کرد و با توجه به افزایش تعداد زائران در این سال ها، لزوم توجه به برنامه ریزی‌ها در توسعه زیربنا‌های شهری بویژه در شهر‌های زیارتی عراق را یادآور شد.

سفیر عراق در ایران نیز با اشاره به اهتمام عراق برای حل مشکلات سفر‌های زمینی و هوایی بین دو کشور، تاکید کرد که دولت عراق تصریح دارد امور زیارتی بین دو کشور دچار سیاست زدگی نشود و این امر برای زائران به صورت مستمر فعال باشد.

وی تاکید کرد که با هم افزایی بین دو کشور کار‌ها بهتر و بیشتر پیش خواهد رفت و پیشنهاد جنابعالی مبنی بر ساماندهی در چرخه سفر زائران عراقی به ایران در قالب سفر‌های زیارتی و سیاحتی با نظارت مجموعه حج و زیارت نکته خوبی است و آمادگی داریم از طریق دستگاه‌های ذی ربط پیگیری کنیم.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم این دیدار با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در پژوهشکده حج و زیارت و انتشار بیش از دو هزار اثر در زمینه‌های مختلف مرتبط با حج، آمادگی این مجموعه را برای در اختیار گذاردن تجارب خود به طرف عراقی اعلام کرد و از رئیس شورای عالی حج و عمره عراق برای سفر به ایران و تبادل نظر برای توسعه همکاری‌ها در این حوزه دعوت کرد.